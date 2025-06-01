Три региона УФО попали в топ-10 Национального рейтинга состояния инвестклимата

Три региона Уральского федерального округа попали в топ-10 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, итоги которого представлены на Петербургском международном экономическом форуме. Рейтинг составлен Агентством стратегических инициатив.

В 2025 году в десятку лучших вошли: Тюменская область заняла 4 место, Челябинская область - 5-е, у Свердловской области - 10-я строчка, сообщает пресс-служба полпредства.

Рейтинг, по словам полномочного представителя президента России в УФО Артёма Жоги, позволяет отследить динамику изменений, оценить эффективность принятых решений и скорректировать дальнейшие задачи. "Результаты этого года подтверждают, что регионы Уральского федерального округа движутся в правильном направлении. Уверен, впереди у субъектов новые достижения!" – подчеркнул Артём Жога.

В 2024 году в первую десятку попали Тюменская и Челябинская области. Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата рассчитывается по 110 показателям в восьми направлениях: недвижимость, инженерные сети, защита бизнеса, меры поддержки бизнеса, экспортная деятельность, инфраструктура и технологии, кадровые и трудовые ресурсы, развитие рынка и конкуренции.