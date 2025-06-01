  • 20 июня 202520.06.2025пятница
  • USD78,4839
    EUR89,8380
  • В Тюмени 20..22 С 2 м/с ветер юго-восточный

Три региона УФО попали в топ-10 Национального рейтинга состояния инвестклимата

Политика, 15:23 20 июня 2025

Три региона Уральского федерального округа попали в топ-10 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, итоги которого представлены на Петербургском международном экономическом форуме. Рейтинг составлен Агентством стратегических инициатив.

В 2025 году в десятку лучших вошли: Тюменская область заняла 4 место, Челябинская область - 5-е, у Свердловской области - 10-я строчка, сообщает пресс-служба полпредства.

Рейтинг, по словам полномочного представителя президента России в УФО Артёма Жоги, позволяет отследить динамику изменений, оценить эффективность принятых решений и скорректировать дальнейшие задачи. "Результаты этого года подтверждают, что регионы Уральского федерального округа движутся в правильном направлении. Уверен, впереди у субъектов новые достижения!" – подчеркнул Артём Жога.

В 2024 году в первую десятку попали Тюменская и Челябинская области. Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата рассчитывается по 110 показателям в восьми направлениях: недвижимость, инженерные сети, защита бизнеса, меры поддержки бизнеса, экспортная деятельность, инфраструктура и технологии, кадровые и трудовые ресурсы, развитие рынка и конкуренции.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата , ПМЭФ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:51 20.06.2025Гости "Ребячьей республики" узнали о политическом устройстве Тюменской области
15:23 20.06.2025Три региона УФО попали в топ-10 Национального рейтинга состояния инвестклимата
13:23 19.06.2025Командиры частей смогут удостоверять доверенности и завещания добровольцев в зоне СВО
09:09 19.06.2025Отдых детей в летних лагерях обсудили тюменские депутаты

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора