Празднование Навруза в Тюмени посвятят 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Празднование Навруза в Тюмени в 2025 году пройдет под знаком 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Концертную программу "Весна Победы" представят в Тобольске и Тюмени.

23 марта мероприятие пройдет в Центре сибирско-татарской культуры Тобольска. 26 марта увидеть его смогут тюменцы в ДК "Железнодорожник".

"Концерт станет символом единства народов, дружбы и мира, а также памяти подвига советского народа, его вклада в общую победу в Великой Отечественной войне. На сцене выступят артисты и творческие коллективы национальных общественных объединений Тюменской области. Зрителей ждут танцы, традиционные песни, яркие костюмы, отражающие богатство культур народов, проживающих в регионе", — сообщили в комитете по делам национальностей Тюменской области.

Особое место на праздничном событии займет чествование членов семей участников специальной военной операции и тех, кто оказывает посильную помощь бойцам.

Кроме того, гости смогут поучаствовать в мастер-классах по изготовлению сувениров и узнать больше о культурных традициях.

Навруз — праздник весны, символизирующий обновление природы и начало нового жизненного цикла. 80 годовщина Победы придаст этому событию особое значение, подчеркивая важность сохранения исторической памяти и преемственности поколений, считают организаторы.