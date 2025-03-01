За кражи, угон машины и побег из полиции в Тюмени будут судить рецидивиста

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

За кражи денег у пассажиров в поездах и угон автомобиля в Тюмени будут судить местного жителя, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Установлено, что в декабре 2024 года тюменец проник в вагон пассажирского поезда и похитил 15 тыс. рублей из дамской сумки. Ранее аналогичным способом он украл почти 30 тыс. рублей.

Позже злоумышленник угнал "Ладу Гранда", на которой катался по Тюмени, но съехал в канаву, врезался в дерево и был задержан сотрудниками ДПС.

После задержания мужчина пытался сбежать и выпрыгнул с третьего этажа из окна туалета линейного отдела полиции, но побег не удался.

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Тюмени.