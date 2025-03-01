В Тюмени объявили конкурс на арт-объект для ЖК "Европейский"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Конкурс на разработку концепции арт-объекта для ЖК "Европейский" объявила девелоперская компания "Брусника". Автор лучшей работы получит 100 тыс. рублей и возможность её реализовать.

Как рассказали в компании, в жилом комплексе есть площадь.

"Около 20 лет она является сердцем микрорайона. В 2021-м мы реконструировали её, несмотря на то, что строительство домов уже давно было завершено. Теперь думаем установить на ней арт. Нам бы хотелось, чтобы его облик перекликался с важными для местных жителей символами района. Как показали опросы, их три. Первый — мосты, соединяющие берега Туры. Второй — вода. Третий — обитающие здесь утки. Есть идея — расскажите нам о ней", - обратились девелоперы.

PDF-буклет нужно присылать на почту: art@brusnika.ru до 7 мая.

Итоги подведут в ТГ-канале.