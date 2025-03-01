Тюменский "Рубин" сыграет с командой из Санкт-Петербурга

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

С командой "СКА-Нева" из Санкт-Петербурга сыграет тюменский ХК "Рубин" 22 марта в рамках 1/8 финала плей-офф ВХЛ. Матчи состоятся на домашнем льду, пишет "Вслух.ру".

Борьба будет продолжаться до четырех побед одной из команд. Следовательно, максимум клубы сыграют семь матчей. Победитель пройдет в четверть финала, проигравший завершит сезон.

Ответные матчи в Санкт-Петербурге состоятся 27 и 29 марта. Если победитель не будет определен, то поединки назначат 1, 3 и 5 апреля. Решающий матч финала плей-офф запланирован на 29 мая.