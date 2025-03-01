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Генераторы и наборы инструментов отправили тюменцы в Курск и ДНР

Общество, 16:02 21 марта 2025

ИА «Тюменская линия» | Фото: ИА «Тюменская линия»

Очередной гуманитарный груз, собранный неравнодушными горожанами, отправится из Тюмени в зону проведения специальной военной операции 21 марта.

Две тонны необходимых бойцам вещей будут доставлены в Курск, Белгород, в ДНР, ЛНР.

Особенность этой партии - большое количество генераторов, а также печки-буржуйки для строительства бани и рабочего инструмента, в том числе для ремонта автомобилей.

Также в составе груза традиционные маскировочные сети, предметы гигиены, сладости к чаю.

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Жительница областного центра Татьяна Соболева из числа волонтёров фонда “Путёвка в жизнь” оказывает помощь бойцам с самого начала специальной военной операции.

"В нашем Telegram-канале я смотрю, что именно необходимо нашим бойцам, по этим заявкам ориентируюсь и покупаю то, что надо, с помощью маркетплейсов", - рассказала пенсионерка корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия".

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На этот раз Татьяна Александровна приобрела шуруповёрты, набор ключей и другой инструмент для ремонта автотранспорта и налобные фонарики.

"Пенсия у меня нормальная, я не жалуюсь. А наши ребята свои жизни не жалеют, неужели мы будем деньги для них жалеть?" - поделилась тюменка.

Николай Ступников

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# гуманитарная помощь

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