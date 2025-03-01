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Всероссийский слет волонтеров-поисковиков пройдет в Тюмени в мае

Общество, 19:45 21 марта 2025

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Всероссийский слет волонтеров-поисковиков состоится в Тюмени с 20 по 27 мая. Событие пройдет в центре "Алые паруса", также запланированы занятия на базе центра "Жемчужина Сибири".

В рамках подготовки к слету эти объекты осмотрел руководитель департамента взаимодействия с регионами и развития волонтёрской деятельности Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Гиорги Булиа. Он отметил, что они полностью подходят для проведения таких масштабных учений. Это касается и проживания, и учебных аудиторий.

"Мы уже отрабатываем непосредственно программу слета. Это и теоретические туры, и практические занятия, в том числе в полевых условиях", — рассказал заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер.

Основная цель слета — объединить усилия волонтеров, в том числе с представителями МЧС, МВД и СК. Заявки на участие принимаются до 31 марта.

Соглашение о сотрудничестве между Тюменской областью и Национальным центром помощи детям заключено в декабре 2024 года.

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# поисковики , слет

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