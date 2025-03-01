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В Тюменском районе сгорела хозяйственная постройка из-за неосторожного обращения с огнем

Происшествия, 18:34 23 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пожар в хозяйственной постройке произошел в с. Успенка Тюменского района 22 марта. Огонь повредил строение на 3 кв. м. Пострадавших нет. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

Подобный случай произошел в д. Большой Остров Ишимского района. В хозяйственную постройку занесли открытый источник огня, в связи с чем строение загорелось. Площадь пожара составила 20 кв. м. Пострадавших нет.

Всего 22 марта в Тюменской области зафиксировали 3 техногенных пожара. Спасатели 9 раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП и 4 раза помогли населению. На водных объектах происшествий не зарегистрировано.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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