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Житель Тобольского района нанес смертельную рану знакомому

Происшествия, 13:42 25 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До 15 лет тюрьмы грозит 62-летнему жителю Тобольского района за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области.

12 января 2025 года между находящимися в состоянии алкогольного опьянения обвиняемым и его знакомым 1972 г.р. произошел словесный конфликт. Мужчина взял нож и ударил им потерпевшего. От полученного ранения последний скончался в больнице.

Уголовное дело направили в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

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# СУ СК РФ по Тюменской области

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