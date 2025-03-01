Аграрии Тюменской области планируют увеличить посевные площади в 2025 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сельхозпроизводители Тюменской области планово готовятся к проведению весенне-полевых работ. Аграрии, несмотря на прогнозируемый подъем воды в пойме реки Ишим, запланировали увеличение посевных площадей.

Об этом на пресс-конференции в пресс-центре информационных агентств "Интерфакс" и "Тюменская линия" сообщил заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов.

В пойме реки Ишим, по прогнозам Росгидромета, ожидается достаточно высокая вода, сопоставимая с уровнем 2024 года. На территории четырех районов под затопление попадает 18 тыс. гектаров сельхозугодий, пашни, которые товаропроизводители планировали использовать к посеву в 2025 году.

Владимир Чейметов напомнил, что в 2024 году из-за рекордного паводка аграрии не смогли выполнить сезонные работы на площади 36 тыс. га. Тем не менее, был собран достаточно весомый урожай, превышающий показатель 2023 года.

"С учетом предполагаемого снижения или невозможности посева в пойме реки Ишим сельхозпроизводители планируют увеличить посевные площади на 11 тысяч гектаров. Ситуация с паводком, конечно, будет вносить свои коррективы. Но мы будем использовать 996 тысяч гектаров для того, чтобы обеспечить территорию всем необходимым. 72 процента отведены под зерновые, зернобобовые культуры. Площади под овощи останутся на том же уровне, что и в 2024 году. При этом на 160 гектаров планируется увеличение площадей под картофель. Эту культуру в Тюменской области умеют производить и продавать, спрос на неё хороший", — поделился Владимир Чейметов.

Он привел данные Росгидромета, согласно которым температура воздуха в апреле ожидается на уровне нормы, осадки - в пределах средних многолетних значений. По опыту прошлых лет первые агрегаты выйдут в поле 20-х числах апреля, когда сойдет снег, прогреется земля и можно будет осуществлять ранневесеннее боронование и подкормку многолетних трав минеральными удобрениями.

"Есть время для того, чтобы провести накопление необходимых материальных ресурсов, довести до ума единицы техники. Эти вопросы планируем обсудить на выставке "Тюмень Агро-2025" с нашими муниципалитетами для того, чтобы все дружно, четко ориентировались в сроках и объемах работ. Все это будет способствовать слаженной работе по проведению весенне-полевых работ ", — добавил директор регионального департамента АПК.

Инна Пахомова