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Ставки по вкладам могут уйти ниже "ключевой"

Общество, 18:18 25 марта 2025

Донат Сорокин | Фото: Донат Сорокин

После решения ЦБ РФ ставки по вкладам физлиц могут продолжить движение вниз и прийти к более привычному значению ниже уровня ключевой ставки. На рынке розничного кредитования спрос продолжит сокращаться. Об этом сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Центральный Банк на очередном заседании в пятницу принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%. Для ужесточения кредитно-денежной политики весомых оснований сейчас нет. В пользу сохранения ставки также играет укрепление рубля: стоимость импортных товаров должна несколько снизиться, что положительно повлияет на уровень инфляции. При этом в середине-конце весны тренд на укрепление курса рубля может развернуться.

Накопления россиян продолжат расти. Основной фокус банков сейчас направлен на привлечение средств на сроки 3-6 месяцев, и эта ситуация сохранится. А в кредитовании возможны точечные снижения по отдельным продуктам, обусловленные изменением стоимости привлечения средств на рынке. Но в целом, пока регулятор придерживается консервативной денежно-кредитной политики, рассчитывать на значительное снижение ставок по кредитам не стоит.

"Рынок сбережений преодолел пик ставок, но движение останется плавным, и возможность зафиксировать экстрадоходность сохраняется. На кредитном розничном рынке, даже несмотря на аккуратную корректировку ставок, мы пока не видим четких сигналов о скором "ренессансе". Поэтому год вкладчика в России продолжится", - подчеркнул Георгий Горшков.

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# снижение ставки , ставки

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