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На тюменском заводе пожарные отрабатывали навыки эвакуации и спасения людей

Общество, 20:23 27 марта 2025

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

37 человек личного состава и 11 единиц техники были задействованы в пожарно-тактических учениях, которые прошли в Тюмени на территории ООО "Завод ЖБИ 5", сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

По легенде учений в результате короткого замыкания произошел пожар на 3 этаже административного здания. Работники предприятия обнаружили "возгорание", вызвали пожарных и провели эвакуацию персонала, однако несколько человек не смогли покинуть помещение из-за "плотного задымления".

Прибывшие к месту условного вызова пожарно-спасательные подразделения, незамедлительно направились на поиски "пострадавших".

"Поставленные задачи выполнены в полном объеме. Личный состав показал свою подготовку и слаженность действий в условиях, приближенных к реальным, успешно отработав навыки эвакуации и спасения людей", - подвел итоги заместитель начальника службы пожаротушения 32-го ПСО Евгений Столбов.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , учения

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