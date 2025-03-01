Три тюменские организации отмечены за социальную эффективность на федеральном уровне
Три тюменские организации вошли в число победителей федерального конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности". Представители региона отмечены сразу в нескольких номинациях, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Так, первое место "За создание и развитие рабочих мест в организациях непроизводственной сферы" завоевала организация дополнительного профессионального образования "Академия Управления".
Детский сад № 50 Тюмени стал победителем в номинации "За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы".
Гран-при конкурса, первое место в номинации "За лучшие условия работникам с семейными обязанностями в организациях непроизводственной сферы" и третье место "За поддержку работников – многодетных родителей и их детей" награжден Тюменский индустриальный университет.