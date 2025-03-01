100 баллов за ЕГЭ получили два тюменских школьника за победу в НТО

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Победителями в финале Национальной технологической олимпиады профиля "Интеллектуальные энергетические системы" стали Арсений Кузнецов из Москвы, Михаил Коновалов и Иван Воронков из Магнитогорска. Лучшей сборной стали "Сети идей", куда вошли Елизавета Павленко и Владислав Штефан из Тюменской области, Вероника Деркач из Бердска и москвич Арсений Кузнецов.

Результат, который показала команда с участием тюменцев, — значимое достижение, особенно на фоне конкуренции. Из 620 стартовавших школьников до финала дошли лишь 7 %, пишут организаторы.

Победители получили дипломы и 100 баллов ЕГЭ по профильному предмету, а также льготы при поступлении в инженерные вузы.

Напомним, финалисты прошли через несколько этапов. Они преодолели индивидуальный тур, в котором решали задачи по математике и информатике, прошли командный тур, где создали автономные энергосети с учетом колебаний нагрузки, погодных условий и других переменных факторов. В командном испытании на аукционе энергообъектов участники "покупали" элементы системы, а затем учились эффективно ими управлять.