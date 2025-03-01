  • 31 марта 202531.03.2025понедельник
  • USD83,6813
    EUR89,6553
  • В Тюмени 7..9 С 1 м/с ветер юго-западный

100 баллов за ЕГЭ получили два тюменских школьника за победу в НТО

Общество, 18:18 31 марта 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Победителями в финале Национальной технологической олимпиады профиля "Интеллектуальные энергетические системы" стали Арсений Кузнецов из Москвы, Михаил Коновалов и Иван Воронков из Магнитогорска. Лучшей сборной стали "Сети идей", куда вошли Елизавета Павленко и Владислав Штефан из Тюменской области, Вероника Деркач из Бердска и москвич Арсений Кузнецов.

Результат, который показала команда с участием тюменцев, — значимое достижение, особенно на фоне конкуренции. Из 620 стартовавших школьников до финала дошли лишь 7 %, пишут организаторы.

Победители получили дипломы и 100 баллов ЕГЭ по профильному предмету, а также льготы при поступлении в инженерные вузы.

Напомним, финалисты прошли через несколько этапов. Они преодолели индивидуальный тур, в котором решали задачи по математике и информатике, прошли командный тур, где создали автономные энергосети с учетом колебаний нагрузки, погодных условий и других переменных факторов. В командном испытании на аукционе энергообъектов участники "покупали" элементы системы, а затем учились эффективно ими управлять.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# олимпиада , школьники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:49 31.03.2025Жители Тюменской области и автономных округов оформили страховок на 84 млрд рублей
20:12 31.03.2025ТюмГУ подписал меморандум о взаимопонимании с университетом Южной Африки
20:00 31.03.2025Соревнования по инженерному дизайну чемпионата "Абилимпикс" принимал колледж ТИУ
19:51 31.03.2025Около двух тысяч тюменцев поучаствовали в "Неделе детской книги"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора