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Utair запускает рейсы в Беларусь

Общество, 18:29 31 марта 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Utair запускает рейсы в Беларусь. Авиакомпания заключила код-шеринговое соглашение с национальным белорусским авиаперевозчиком Belavia.

В рамках соглашения рейсы из городов Беларуси до стыковочных аэропортов России — Москвы (Внуково), Санкт-Петербурга, Сочи, Екатеринбурга и Казани — будет выполнять Belavia. А далее — Utair — по всем собственным маршрутам.

При этом оформить билеты на все сегменты перелета можно в одном бронировании на сайте utair.ru, в мобильном приложении "Уютное небо" и во всех офисах продаж, пишет Utair.

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# авиаперевозки , Беларусь

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