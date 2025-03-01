Utair запускает рейсы в Беларусь

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Utair запускает рейсы в Беларусь. Авиакомпания заключила код-шеринговое соглашение с национальным белорусским авиаперевозчиком Belavia.

В рамках соглашения рейсы из городов Беларуси до стыковочных аэропортов России — Москвы (Внуково), Санкт-Петербурга, Сочи, Екатеринбурга и Казани — будет выполнять Belavia. А далее — Utair — по всем собственным маршрутам.

При этом оформить билеты на все сегменты перелета можно в одном бронировании на сайте utair.ru, в мобильном приложении "Уютное небо" и во всех офисах продаж, пишет Utair.