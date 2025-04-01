В Тюменской области рассматривают возможности для увеличения объемов добычи и переработки торфа

| Фото: Департамент недропользования и экологии Тюменской области | Фото: Департамент недропользования и экологии Тюменской области

Возможности для развития добычи и глубокой переработки торфа рассматривают в Тюменской области. Тему обсудили на круглом столе в областной думе 1 апреля.

"Торф – это кладезь различных соединений, которые при определенных технологиях позволяют получать до 80 видов самой разнообразной продукции. Применять ее можно в топливно-энергетической, сельскохозяйственной, химической, медицинской и других отраслях производства. В целом сегодня в Тюменской области необходимо наметить перспективные направления развития торфяной отрасли, включая определение приоритетных технологий его переработки и оптимального конечного продукта. Чтобы наши предприятия и предприниматели могли глубже заниматься этим вопросом, нужна государственная поддержка. Возрождение торфяной промышленности можно рассматривать как одну из инновационных точек роста в стране и регионе", – сказала председатель комитета Тюменской облдумы по экономической политике и природопользованию Инна Лосева.

Так, торф в регионе можно использовать для повышения плодородия почвы. Председатель комитета по бюджету, налогам и финансам облдумы Оксана Величко, ссылаясь на слова доктора сельскохозяйственных наук Николая Абрамова, отметила, что сейчас из земли человек берет больше, чем ей отдает. Формируется отрицательный баланс питательных веществ, содержание гумуса в почве падает. При этом правительство России утвердило государственную стратегию, согласно которой к 2030 году объем органической продукции должен увеличиться в 12,5 раза.

"Если регион займемся гумусной составляющей и приведет ее в норму, то мы получим четыре центнера урожайности зерновых с гектара дополнительно. Это серьезный резерв для нашего сельского хозяйства", – подчеркнула она.

| Фото: Агрофирма "КРиММ" | Фото: Агрофирма "КРиММ"

Агрофирма "КРиММ" в Упоровском районе уже опробовала этот подход на практике. За минувшие 14 лет здесь обогатили торфом 6 тыс. 200 га. На некоторые поля его завозят уже второй раз. Как заметил гендиректор компании Геннадий Рязанов, за этот период урожайность картофеля возросла с 30 до 65 тонн с гектара.

"Урожайность увеличили примерно на 70-75 процентов. И мы получаем качественный продукт, – подчеркнул он. – Но важно, конечно, отметить то, что в земледелии нужен комплексный подход. Да, торф - ключевой показатель, но плохие семена или отсутствие влаги тоже могут сказаться на урожае".

Сейчас в регионе предоставлено 10 лицензий для геологического изучения торфа и пять - на его разведку и добычу. Работа ведется в Тобольске, Тобольском, Нижнетавдинском, Упоровском и Тюменском районах. В 2023 году добыто 320 тыс. куб м торфа, по предварительным данным на 2024 год - 125 тыс. куб. м, точный подсчет еще идет.

По итогам обсуждения участники круглого стола рекомендовали региональному правительству определить перспективные направления развития торфяной отрасли в Тюменской области, рассмотреть возможности сокращения сроков лицензирования пользования недрами, провести работу по информированию предпринимателей о действующих мерах господдержки и многое другое.

Виктория Макарова