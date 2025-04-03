Малым технологичным компаниям доступны кредиты по ставке "ключ минус 7%"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Стартовал прием заявок по программе льготного кредитования малых технологических компаний (МТК). Предприятия смогут получить кредит по ставке "ключ минус 7%", сообщает Минэкономразвития России.

Получателями кредитов могут стать МТК с выручкой от 100 млн до 4 млрд рублей и темпом роста выручки (CAGR) 10 % за два года. Кредитование осуществляет дочерний банк Корпорации МСП — МСП Банк. Подать заявку можно на цифровой платформе МСП.РФ.

"Высокотехнологичный бизнес создает продукты и решения, формирующие задел для достижения технологического лидерства — задачи, поставленной главой государства. Мы видим активный рост МТК, и льготная программа кредитования позволит бизнесу реализовать проекты по масштабированию производств, наращиванию объемов выпускаемой продукции, а также формированию научно-технического задела для дальнейшего развития отечественной промышленности", — отметил первый заместитель министра экономического развития РФ Максим Колесников.

В рамках программы в 2025 году МСП Банк предоставит 7 млрд рублей кредитных средств по ставке "ключ минус 7%" при значении ключевой ставки Банка России более 10% годовых. При уровне ставки ЦБ 10% и ниже кредиты будут предоставлены по фиксированной ставке 3%.

Программа льготного кредитования высокотехнологичных, инновационных МСП реализуется с апреля 2022 года.