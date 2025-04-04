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В центре Тюмени столкнулись маршрутный автобус и Kia

Происшествия, 13:03 04 апреля 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

ДТП с участием маршрутного автобуса в центре Тюмени произошло 4 апреля, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

На ул. Республики, 17 столкнулись автобус 54-го маршрута и Kia. Предварительно, водитель иномарки поворачивал со второго ряда направо, произошло столкновение с автобусом, ехавшим по полосе для общественного транспорта. От удара автобус отбросило на мачту освещения, она упала.

Предварительно, пострадавших нет. Пассажиры автобуса разошлись после инцидента.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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