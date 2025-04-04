В центре Тюмени столкнулись маршрутный автобус и Kia
ДТП с участием маршрутного автобуса в центре Тюмени произошло 4 апреля, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
На ул. Республики, 17 столкнулись автобус 54-го маршрута и Kia. Предварительно, водитель иномарки поворачивал со второго ряда направо, произошло столкновение с автобусом, ехавшим по полосе для общественного транспорта. От удара автобус отбросило на мачту освещения, она упала.
Предварительно, пострадавших нет. Пассажиры автобуса разошлись после инцидента.