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Улица капитана Куликова может появиться в Тюмени

Общество, 18:42 07 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Улица имени участника Великой Отечественной войны, основателя Карбышевского движения в Западной Сибири капитана Александра Куликова может появиться в Тюмени. С соответствующим предложением выступила организация ветеранов Ленинского района Тюмени, сообщили в городской администрации.

Александр Степанович Куликов - уроженец села Загваздино Тюменской области. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, орденом Ленина, медалями "За боевые заслуги", "За победу над Японией". Его именем предлагается назвать одну из улиц на территории планировочного района № 2 "Тарманский".

Жители областного центра могут высказать свое мнение по предложению до 21 апреля по адресу: ул. Орджоникидзе, 24, каб. 330, по телефону 51-00-94 или написать на электронную почту UlesovaNV@tyumen-city.ru.

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# переименование улиц

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