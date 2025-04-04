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В Тюменской области введут новую меру социальной поддержки для участковых

Общество, 19:51 04 апреля 2025

Telegram-канал губернатора Тюменской области | Фото: Telegram-канал губернатора Тюменской области

Новую меру социальной поддержки для участковых уполномоченных полиции введут в Тюменской области. Им будут выделять ежемесячно по 10 тыс. рублей за счет регионального бюджета. Списки для выплат будут формироваться УМВД. Об этом в своих соц. сетях рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Участковые играют одну из ключевых ролей в работе по обеспечению безопасности в населённых пунктах нашего региона. Уверен, что новая мера поддержки поможет привлечь больше специалистов в эту профессию", - отметил глава региона.

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Инициативу предложили депутаты фракции "Единая Россия" в Тюменской областной Думе. Парламентарии поддержали единогласно.

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# Александр Моор , социальная поддержка , УМВД России по Тюменской области

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