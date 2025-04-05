Двое подростков пострадали в ДТП в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

15-летний велосипедист попал под колеса автомобиля "Шевроле" на ул. Олимпийской, 36 вечером 4 апреля.

Предварительно, 36-летняя водитель не заметила подростка, который ехал по пешеходному переходу. Ребенок получил травму ноги, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Этим же вечером на ул. Чаплина, 115/1 автомобиль "Хавал" сбил на пешеходном переходе 14-летнего подростка. Со слов 45-летнего водителя, он вовремя не заметил парня, в результате ребенок получил ранение.

В обоих случаях подростки находились на улице в темное время суток без световозвращающих элементов - именно они могли бы сделать детей на дороге более заметными, предупреждают сотрудники Госавтоинспекции.