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Двое подростков пострадали в ДТП в Тюмени

Происшествия, 10:57 05 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

15-летний велосипедист попал под колеса автомобиля "Шевроле" на ул. Олимпийской, 36 вечером 4 апреля.

Предварительно, 36-летняя водитель не заметила подростка, который ехал по пешеходному переходу. Ребенок получил травму ноги, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Этим же вечером на ул. Чаплина, 115/1 автомобиль "Хавал" сбил на пешеходном переходе 14-летнего подростка. Со слов 45-летнего водителя, он вовремя не заметил парня, в результате ребенок получил ранение.

В обоих случаях подростки находились на улице в темное время суток без световозвращающих элементов - именно они могли бы сделать детей на дороге более заметными, предупреждают сотрудники Госавтоинспекции.

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# ДТП , несовершеннолетние

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