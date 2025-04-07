Встречи для семей участников СВО организуют в детских центрах Тюмени

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Мероприятия, направленные на поддержку и помощь участникам СВО и их родным, организуют в Тюмени в учреждениях спорта и молодежной политики.

До конца апреля с понедельника по субботу в детско-юношеском центре "Пламя" (ул. 30 лет Победы, 140а) желающие могут присоединиться к плетению маскировочных сетей. Время работы с 9 до 20 часов.

Также весь апрель в детском морском центре "Алый парус" (ул. Макарова, 11) организовано плетение маскировочных сетей и сбор гуманитарной помощи. Время работы с 8 до 18 часов.

Кроме того, в учреждениях проводят творческие мероприятия для детей. Так, 11 апреля в детско-юношеском центре "Пламя" (30 лет Победы, 142) состоится мастер-класс по рисованию воском "Удивительная Вселенная". Начало в 14 часов. В этот же день в 16 часов начнется конкурс чтецов "Строки, опалённые войной", сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.