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Тюменские школьники стали чаще звонить на телефон доверия из-за страха перед ЕГЭ и ОГЭ

Общество, 10:48 08 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 361 звонок поступил на Единый общероссийский детский телефон доверия за 1 квартал 2024 года. За аналогичный период прошлого года специалисты службы приняли 1 тыс. 400 звонков.

Об этом в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила региональный куратор службы. Она пояснила, что из общего количества обращений 804 звонка поступило от детей, 165 – от родителей, 392 – от иных лиц.

Кроме того, специалисты телефона доверия приняли 33 звонка с суицидальными мыслями, намерениями, самоповреждениями, из них 18 – от несовершеннолетних.

По вопросам школьного буллинга в отношении детей в этот раз чаще звонили родители, количество обращений от них составило 14 из 19 поступивших.

В марте традиционно увеличилось количество звонков по учебным проблемам, страхам, связанным со сдачей ЕГЭ, ОГЭ и профориентацией.

Куратор службы, квалифицированный психолог, пояснила необходимость понимания детьми и родителями того, что экзамены – это просто очередной этап, проверка знаний. "И даже если эта проверка пройдет не так удачно, как они рассчитывали, в любом случае мир после этого не рухнет, жизнь продолжится. Нужно рассматривать это, как возможность пересмотреть и скорректировать свои планы", - отметила эксперт.

Всегда есть варианты, добавила она. Пересдать экзамен, поступить учиться не в в вуз, а в ссуз: "Изменить маршрут – не значит выбрать путь хуже. Главное, не нагнетать и не сеять панику".

По словам специалиста, важно выделить время на ежедневную подготовку и придерживаться плана. Также значимо соблюдать режим труда и отдыха, находить время для прогулок на свежем воздухе и правильно питаться.

Напомним, позвонить на детский телефон доверия можно по двум номерам: 124 и 8-800-2000-122. Оба работают ежедневно и круглосуточно. Квалифицированные психологи оказывают помощь бесплатно и анонимно. Также действует сайт детского телефона доверия.

Инна Кондрашкина

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# детский телефон доверия , ЕГЭ , ОГЭ

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