На пятерых жителей Тюмени завели дело за попытку хищения денег через "Госуслуги"

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Мошенничество с использованием информационно-телекоммуникационных сетей пресекли сотрудники РУФСБ и УМВД России по Тюменской области. Задержаны пять жителей Тюмени. Злоумышленники действовал по указанию куратора, находящегося за пределами России.

По версии следствия, подозреваемые совершили покушение на хищение денежных средств в крупном размере, путем получения неправомерного доступа к компьютерной информации, а именно доступа к аккаунтам "Единого портала государственных и муниципальных услуг", сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области.

"По местам их проживания изъяли 12 "сим-боксов", около 2000 сим-карт разных операторов сотовой связи, тринадцать сотовых телефонов, банковские карты и другая техника, которые они планировали использовать в своих мошеннических действиях", - отмечается в сообщении.

Видео РУФСБ России по Тюменской области

Следственное управление МВД России по Тюменской области возбудило уголовные дела по ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК России. Фигурантам грозит срок до 6 лет.