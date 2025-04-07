"Боевой кадровый резерв" поможет бойцам вернуться к мирной жизни, считает Михаил Кивацкий

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проект “Боевой кадровый резерв” поможет бойцам специальной военной операции быстрее адаптироваться к мирной жизни.

Так считает председатель Тюменского межрегионального объединения организаций профсоюзов Михаил Кивацкий.

"Важен психологический перенастрой. Вливание в работу, трудовой коллектив помогут бойцам переключиться на мирную жизнь", — передает его слова издание Вслух.ру.

Кроме того, участников СВО важно привлекать к патриотическому воспитанию, чтобы они передавали свой опыт. Так, по мнению Михаила Кивацкого, вернувшиеся должны рассказывать молодежи о том, что происходит.

“Молодежи важно знать правду и сохранять историческую память. Это касается и СВО, и Великой Отечественной войны. Тюмень — город трудовой доблести. Сейчас много внимания уделяется восстановлению трудового подвига в военный период. Считаю это правильным", – сказал он.

Обеспечение возвращающихся бойцов рабочими местами должно находиться на контроле профсоюзных организаций.

“На заседании областной трехсторонней комиссии мы вели разговор, чтобы сформировать реестр предприятий, откуда работники ушли на СВО, чтобы за ними сохранить рабочие места", — пояснил Михаил Кивацкий.

Отметим, количество присоединившихся к проекту “Боевой кадровый резерв” превысила более 1 тыс. 100 участников и ветеранов СВО из Тюменской области.

На следующей неделе участников ждет обязательное тестирование. Кроме того, с ними состоится собеседование.