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Кубок парков в Тюмени соберет порядка 120 ориентировщиков

Спорт, 08:16 10 апреля 2025

департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Порядка 120 спортсменов примут участие в первом этапе массовых соревнований Кубка парков по спортивному ориентированию. Ежегодные состязания стартуют 12 апреля на территории Государственного аграрного университета Северного Зауралья (ул. Рощинское шоссе, 18). Начало в 15 часов, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Выбрать верный курс и продемонстрировать свои навыки предстоит спортсменам от 11 до 65 лет.

Следующий этап Кубка парков состоится 17 мая на территории ДК "Строитель". Финальный этап запланирован в сентябре.

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# спортивное ориентирование

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