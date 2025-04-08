Детский сад на ул. Депутатской в Тюмени отремонтируют к августу 2026 года

| Фото: из Telegram-канала главы Тюмени Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала главы Тюмени Максима Афанасьева

Первый корпус детского сада № 42 на ул. Депутатской в Тюмени отремонтируют к августу 2026 г. Благодаря комплексным работам здание обновят изнутри и снаружи, сообщил глава города Максим Афанасьев в своем Telegram-канале.

"Устройство кровли, замена окон и дверей, ремонт входных групп, внутренние отделочные работы, обновление фасада, освещение, озеленение – вот неполный перечень предстоящих задач. Будут проведены работы на сетях водо- и электроснабжения, водоотведения, отопления. После капитального ремонта здание будет соответствовать новым нормам пожарной безопасности", - уточнил глава города.

Строители также обновят группы и благоустроят территорию, где появятся современные прогулочные зоны.

Вместе с тем, воспитанники второго корпуса на время ремонта будут посещать другие детские сады.