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Абитуриентам Астаны и Бишкека рассказали об учебе в ТИУ

Общество, 19:05 09 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Представители Тюменского индустриального университета приняли участие в масштабных выставках российских университетов, прошедших в Астане и Бишкеке. Они провели ряд профориентационных мероприятий, направленных на привлечение талантливых иностранных абитуриентов, сообщает центр по внешним коммуникациям ТИУ.

Руководитель департамента рекрутинга обучающихся и международного сотрудничества Василий Шитый и начальник отдела рекрутинга и сопровождения иностранных обучающихся Регина Мишина рассказали о ключевых образовательных направлениях, включая инновационные инженерные специальности, востребованные IT-программы и перспективные профессии в области нефтегазового дела.

Абитуриенты получили консультации о правилах приема в 2025 году, особенностях обучения в тюменском вузе, возможностях для внеучебной деятельности и перспективах трудоустройства после окончания вуза.

"Участие в подобных мероприятиях – это важный шаг в укреплении международных связей и привлечении талантливой молодежи из-за рубежа. Мы уверены, что обучение в ТИУ станет отличным стартом для успешной карьеры молодых специалистов. Университет планирует и в дальнейшем активно участвовать в подобных событиях, укрепляя свой имидж как ведущего технического вуза России", - отметила Регина Мишина.

Также прошла Международная олимпиада для иностранных абитуриентов "Silk Way", проводимая вузом. Конкурсное испытание предоставляет возможность получить дополнительные баллы при поступлении в ТИУ. Заявку на участие можно подать по почте orsio@tyuiu.ru в свободной форме.

Добавим, приемная кампания в вузе начнется 20 июня. Подробная информация о специальностях размещена в Атласе профессий. Также на постоянной основе проводятся онлайн презентации "Как поступить иностранцу в ТИУ". Следующая презентация пройдет 16 апреля.

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# иностранные студенты , ТИУ

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