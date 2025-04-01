В Тюменской области против клещей обработают 9 тыс. гектаров

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

9 тыс. га, в том числе 1,5 тыс. га территорий организаций отдыха и оздоровления детей, обработают против клещей в Тюменской области. Акарицидные обработки также пройдут в местах массового отдыха, на территориях детских садов, школ, медицинских организаций, объектов культуры и спорта, на кладбищах, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Специалисты напомнили, что самым эффективным методом профилактики наиболее опасной клещевой инфекции - клещевого энцефалита - является вакцинация. Всем желающим привиться необходимо обратиться в медицинские организации по месту жительства или в медицинские центры частной формы собственности.

С начала года вакцинировано против клещевого вирусного энцефалита 19 тыс. 543 человека, из них 5 тыс. 439 - дети до 14 лет.

Важнейшим направлением неспецифической профилактики клещевых инфекций остается индивидуальная защита, в том числе ношение защитной одежды, применение акарицидно-репеллентных средств.