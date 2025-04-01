Артём Жога вошел в состав комиссии Госсовета по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артём Жога вошел в состав комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников СВО и членов их семей, первое установочное заседание которой прошло 3 апреля.

Основные задачи комиссии – это координация усилий федеральных и региональных органов власти, повышение эффективности мероприятий субъектов и отработка всего комплекса вопросов поддержки ветеранов боевых действий, участников СВО и членов их семей, сообщил Артём Жога в ходе оперативного совещания с главными федеральными инспекторами.

"Я намерен принимать деятельное участие в работе комиссии, все решения будем активно внедрять в наших регионах", – сообщил полпред.

Помощник президента России, секретарь Госсовета Алексей Дюмин на заседании комиссии подчеркнул, что ее задача состоит в том, чтобы обеспечить для всех без исключения ветеранов СВО гарантированный единый объем мер поддержки. Он обратил внимание на необходимость координации усилий федеральных и региональных властей.

"Несмотря на различия в экономическом положении и возможностях регионов, нельзя допустить серьезного разрыва в объемах поддержки", — отметил Дюмин.

Также Артём Жога заслушал доклады главных федеральных инспекторов о паводковой обстановке в субъектах, сообщает пресс-служба полпреда. Сильнее всего весеннее половодье проявляет себя в Тюменской области. Ситуация находится на личном контроле полпреда.

Ещё одной темой стало начало весенних полевых работ в УФО. Полпред поручил главным федеральным инспекторам взять на контроль подготовку и проведение посевной кампании, включая обеспеченность субъектов материально-техническими ресурсами, горюче-смазочными материалами, семенным фондом и минеральными удобрениями.