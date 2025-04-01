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Около 200 тюменских поисковиков отправятся в экспедиции весеннего полевого сезона "Вахта памяти"

Общество, 15:14 11 апреля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Областная патриотическая акция "Вахта памяти" стартовала на Исторической площади в Тюмени 11 апреля. Участниками стали поисковые отряды Тюменской области, представители органов власти, военного комиссариата, совета ветеранов и тюменские школьники.

"От имени губернатора региона Александра Моора желаю вам хорошего пути, удачных поисков и благополучного возвращения домой. Победа в Великой Отечественной войне добыта ценой неимоверных усилий, жертв, это вклад каждого до сих пор считающегося без вести пропавшего бойца. Наше региональное поисковое движение – значимая сила, без которой невозможно представить себе проводимую работу по патриотическому воспитанию школьников и молодежи в области. Каждое новое имя, восстановленное вами, это дорогая страница нашей страны", – отметил заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер.

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В экспедиции весеннего полевого сезона отправится около 200 тюменцев из 10 муниципальных образований. Добровольцы будут вести работу по поиску и перезахоронению останков пропавших без вести воинов и установлению их имен в Новгородской, Псковской, Ленинградской и Тверской области. Всего за 36 лет работы поисковики смогли обнаружить и захоронить 11 тыс. 585 бойцов и командиров Красной армии, а также установить 557 имен.

"Сейчас время делает свое дело, но все равно попадаются артефакты, которые мы привозим, реставрируем и передаем в наши музеи и комнаты боевой славы по всему региону. Так жители могут прикоснуться к истории Великой Отечественной войны. В этом году часть ребят у нас встретит День Победы в лесах, на местах сражений, другая уже вернется домой, а два отряда из Тюмени и Ялуторовска традиционно поучаствуют в параде "Бессмертного полка" на Красной площади. Мы этим очень гордимся", - рассказала корреспонденту "Тюменской линии" руководитель регионального отделения "Поискового движения России" в Тюменской области Светлана Матвеюк.

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Во время акции поисковики организовали работу передвижной экспозиции "Эхо войны". Тюменцам представили фрагмент винтовки Мосина, четырехгранный игольчатый штык образцы 1930 года, ножны, противопехотные гранаты, медицинское оборудование, препараты и многое другое.

"Про все медицинские препараты мы, к сожалению, не можем рассказать, потому что не знаем, что там находится. Мы проводили опыт, специально разломали одну колбочку и отдали в лабораторию, но специалисты не смогли рассказать, что там находится, потому что настолько чистых препаратов никто не видел", - поделилась ученица 88 школы Полина Нигматулина, у которой весной не получилось отправиться в экспедицию из-за учебы. Девушка собирается поехать на раскопки в летний сезон.

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В рамках "Вахты памяти" поисковики организуют акцию "Георгиевская ленточка", проведут работу по устройству воинских захоронений, а также областной конкурс на лучшую работу по патриотическому воспитанию молодежи.

Добавим, что экспедиции пройдут в рамках проекта "Возвращение из безвестия" при поддержке гранта губернатора Тюменской области.

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Виктория Макарова

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# Алексей Райдер , Вахта памяти , тюменские поисковики , школьники

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