Около 200 тюменских поисковиков отправятся в экспедиции весеннего полевого сезона "Вахта памяти"

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Областная патриотическая акция "Вахта памяти" стартовала на Исторической площади в Тюмени 11 апреля. Участниками стали поисковые отряды Тюменской области, представители органов власти, военного комиссариата, совета ветеранов и тюменские школьники.

"От имени губернатора региона Александра Моора желаю вам хорошего пути, удачных поисков и благополучного возвращения домой. Победа в Великой Отечественной войне добыта ценой неимоверных усилий, жертв, это вклад каждого до сих пор считающегося без вести пропавшего бойца. Наше региональное поисковое движение – значимая сила, без которой невозможно представить себе проводимую работу по патриотическому воспитанию школьников и молодежи в области. Каждое новое имя, восстановленное вами, это дорогая страница нашей страны", – отметил заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер.

В экспедиции весеннего полевого сезона отправится около 200 тюменцев из 10 муниципальных образований. Добровольцы будут вести работу по поиску и перезахоронению останков пропавших без вести воинов и установлению их имен в Новгородской, Псковской, Ленинградской и Тверской области. Всего за 36 лет работы поисковики смогли обнаружить и захоронить 11 тыс. 585 бойцов и командиров Красной армии, а также установить 557 имен.

"Сейчас время делает свое дело, но все равно попадаются артефакты, которые мы привозим, реставрируем и передаем в наши музеи и комнаты боевой славы по всему региону. Так жители могут прикоснуться к истории Великой Отечественной войны. В этом году часть ребят у нас встретит День Победы в лесах, на местах сражений, другая уже вернется домой, а два отряда из Тюмени и Ялуторовска традиционно поучаствуют в параде "Бессмертного полка" на Красной площади. Мы этим очень гордимся", - рассказала корреспонденту "Тюменской линии" руководитель регионального отделения "Поискового движения России" в Тюменской области Светлана Матвеюк.

Во время акции поисковики организовали работу передвижной экспозиции "Эхо войны". Тюменцам представили фрагмент винтовки Мосина, четырехгранный игольчатый штык образцы 1930 года, ножны, противопехотные гранаты, медицинское оборудование, препараты и многое другое.

"Про все медицинские препараты мы, к сожалению, не можем рассказать, потому что не знаем, что там находится. Мы проводили опыт, специально разломали одну колбочку и отдали в лабораторию, но специалисты не смогли рассказать, что там находится, потому что настолько чистых препаратов никто не видел", - поделилась ученица 88 школы Полина Нигматулина, у которой весной не получилось отправиться в экспедицию из-за учебы. Девушка собирается поехать на раскопки в летний сезон.

В рамках "Вахты памяти" поисковики организуют акцию "Георгиевская ленточка", проведут работу по устройству воинских захоронений, а также областной конкурс на лучшую работу по патриотическому воспитанию молодежи.

Добавим, что экспедиции пройдут в рамках проекта "Возвращение из безвестия" при поддержке гранта губернатора Тюменской области.

Виктория Макарова