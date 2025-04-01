В Тюменской области сокращают сроки техприсоединений к сетям с помощью "Малахита"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До 70 % способны сократить сроки согласования технологического присоединения к коммунальным сетям цифровые сервисы. Возможности модуля "Малахит" - надстройка действующей Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД) - рассмотрели в департаменте ЖКХ Тюменской области.

"Производство земляных работ сопряжено с последовательным согласованием всех процессов - будь то порубочный билет, границы полосы отвода и так далее. Всего около 10 опций. Это складывается в длинную цепочку событий. Чтобы её "сжать", нужно запустить параллельное согласование. Вот эту систему нам надо с органами власти проработать, чтобы потом подключить к ней все ресурсоснабжающие организации", - рассказал директор регионального департамента ЖКХ Семён Тегенцев.

Модуль позволяет направлять на согласование в муниципалитеты и органы госвласти пакет документов, необходимых для согласования схем техприсоединения. К карточке можно подгружать и графические схемы расположения планируемой сети. Возможности системы позволяют использовать её для согласования капитальных ремонтов сетей, проведения раскопок для устранения инцидентов и других операций.

Подобная система работает в Москве. Опыт показывает, что сроки согласования работ можно сократить до 70 %. Это в полной мере отвечает задачам нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в части сокращения инвестиционно-строительного цикла, сообщает департамент ЖКХ.