Тюменские студенты выступят на пешеходной улице Дзержинского

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Участники "Студенческой весны" выступят на пешеходной улице Дзержинского Тюмени 15 апреля в 16 час. 30 минут. Концерт они посвятили 30-летию областного фестиваля.

"Мы хотим создать праздничную атмосферу на одной из главных улиц города. Талантливые участники фестиваля продемонстрируют свое мастерство, а специальные интерактивные площадки дадут возможность каждому тюменцу стать частью этого творческого события", - рассказал руководитель дирекции фестиваля, куратор молодежных проектов и пространств Тюменской области Илья Титов.

Среди выступающих студентка Тюменского государственного института культуры и лауреат фестиваля Миля Бегежанова. Она исполнит авторские и народные песни. Также на сцене с сольным народным танцем выступит студентка Многопрофильного колледжа Тюменского индустриального университета Яна Мальцева.

Программа события не ограничится только сценой. В прилегающих зонах гостей ждут интерактивные площадки. Рядом со сценой поставят фотобудку, где все желающие смогут сделать моментальное брендированное фото с мероприятия. Также будет доступны стенды для обмена фирменными открытками.

Зрители смогут принять участие в розыгрыше билетов на гала-концерт фестиваля, а также подарков от партнеров и организаторов. В связи с неблагоприятными погодными условиями возможны изменения в программе, пишет КП-Тюмень.

Вход свободный.

Возрастное ограничение: 6+.