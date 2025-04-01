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Тюменская область приняла участие в съезде региональных координаторов проекта "Цифровая Россия"

Общество, 19:21 14 апреля 2025

департамент информатизации Тюменской области | Фото: департамент информатизации Тюменской области

Съезд региональных координаторов партийного проекта "Цифровая Россия" прошел в Москве 14 апреля. Участие в нем принял директор департамента информатизации Тюменской области, председатель партпроекта в Тюменской области Станислав Логинов.

С приветственным словом к участникам съезда обратился первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Владимир Якушев. В своем выступлении он подчеркнул важность программы "Профессия" благодаря которому успешно переобучили 2,5 тыс. ветеранов и инвалидов СВО, обеспечив их новыми специальностями и трудоустройством.

Также с вступительным словом выступил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев. Он отметил, что Минцифры и проект "Цифровая Россия" обновили программу УЦН 2.0, расширив охват подключения: теперь доступны территории с населением от 100 до 500+ человек, включая приграничные зоны. Также акцент сделан на борьбу с кибермошенничеством (готовится второй пакет мер) и цифровую инклюзию — к лету 2024 планируются стандарты доступности госуслуг для людей с ОВЗ.

В Тюменской области ведется активная работа: проведено около 10 мероприятий "Профессия цифра" для ветеранов СВО.

Волонтеры проекта помогают организовывать лекции для студентов, школьников и представителей старшего поколения по теме искусственного интеллекта. С января 2025 года прошло три таких лекции.

"Инициатива, запущенная весной 2022 года, направлена на создание доступного цифрового пространства для всех граждан, включая поддержку IT-профессионалов. В рамках проекта совместно с региональными IT-компаниями и отраслевыми экспертами продолжаем реализовывать образовательные и карьерно-ориентированные активности для наших граждан”, – сказал директор департамента информатизации Станислав Логинов.

24 апреля в рамках "Инфофорума-Тюмень" состоится круглый стол партийного проекта "Цифровая Россия" с темой "Искусственный интеллект как инструмент развития: практики российских регионов". Подробнее на сайте.

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# информатизация , Станислав Логинов

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