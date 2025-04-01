На экспертной сессии в Тюмени обсудят подходы к обучению и мотивации рабочих

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Экспертная сессия "HR: аналитика, технологии, человекоцентричность" состоится в Финансово-экономическом институте Тюменского госуниверситета 24 апреля. Ее приурочили к 50-летию экономического образования ТюмГУ, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

В мероприятии планируется участие представителей и руководителей Управления по работе с персоналом ТюмГУ, HR-служб организаций в сфере нефтегазодобычи и переработки, ритейла, информационных технологий, рекламы, а также преподавателей и студентов ТюмГУ и других вузов.

Основными направлениями для докладов выбрали "HR-tech и аналитика: тренды, перспективы и возможности. Искусственный интеллект для HR", "Новые подходы к обучению, развитию и мотивации, формирование позитивного опыта сотрудников", "Человекоцентричность, качество жизни и забота о благополучии сотрудников" и другие.

Программа представлена по ссылке.

Возрастное ограничение: 18+