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Попробовать себя в роли оператора дрона или спасателя смогут подростки на ярмарке вакансий в Тюмени

Общество, 09:07 16 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Попробовать себя в роли оператора дрона или спасателя смогут подростки на региональном этапе Всероссийской ярмарки вакансий в Тюмени 18 апреля. Фестиваль профессий для молодежи проведут региональные вузы, колледжи и техникумы.

"Для юных посетителей образовательные организации организуют профориентационную программу. Она позволит им погрузиться в мир рабочих профессий. На площадке в Тюмени можно будет побывать в роли оператора беспилотных летательных аппаратов, спасателя. Либо погрузиться в мир VR-технологий, узнать о возможностях искусственного интеллекта", - рассказала начальник управления по развитию трудового потенциала департамента труда и занятости населения Тюменской области Алина Журавлева.

Мастер-класс по изготовлению "Печенья из нефти" и украшению пряников глазурью и съедобной бумагой проведут представители ТИУ. А старшекурсники колледжа цифровых и педагогических технологий научат основам электроники при сборке электрических схем. Занятие с моделями тяжелой техники, которую используют в дорожном строительстве, в рамках проекта "Профессионалитет" организуют представители Тюменского колледжа производственных и социальных технологий. Подросткам будет интересно примерить средства индивидуальной защиты, которые используют речники на суднах. Такую возможность предоставит Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса.

Тюменский областной центр зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" организует на ярмарке интерактивную площадку с VR-тренажером. Любой желающий сможет "прокатиться" по трассе областного центра зимних видов спорта и получить навыки стрельбы в интерактивном формате.

Боеприпасы, водолазное оборудование и БПЛА вместе с противодроновыми излучателями и системами подавления сигнала представит Тюменское высшее военно-инженерное командное училище им. А. И. Прошлякова.

По словам представителя департамента труда и занятости Тюменской области, главной целевой аудиторией ярмарки являются не только взрослые соискатели, но и все, кто хочет найти работу, развить свои навыки и компетенции.

В региональном этапе Всероссийской ярмарки вакансий примут участие более 200 работодателей. В их числе – ведущие предприятия региона из самых разных сфер экономки: представители нефтегазодобывающей отрасли, промышленных предприятий, банков, организаций сферы гостеприимства и других.

Вакансии найдутся для соискателей разных возрастов и категорий, утверждают организаторы – региональный департамент труда и занятости в партнерстве с Минтруда РФ, правительством Тюменской области, политическая партия "Единая Россия", общественные организации "Деловая Россия" и "Опора России", Торгово-промышленная палата Тюменской области, Тюменский индустриальный университет, Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий.

Более подробная информация, программа и адреса площадок здесь.

Оксана Корнеенкова

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# Всероссийская ярмарка трудоустройства , рынок труда

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