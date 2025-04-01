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В Тюмени водителя электросамоката отправили в колонию за смертельное ДТП

Происшествия, 18:49 16 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении назначил Ленинский районный суд Тюмени 26-летнему водителю электросамоката за смертельное ДТП.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, 23 сентября 2022 года подсудимый, управляя электросамокатом, перевозил на его платформе пассажира. На высокой скорости они пересекали проезжую часть перекрестка улиц Менделеева и Опрокиднева по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате самокат с водителем и пассажиром опрокинулся на пешеходов. Один из прохожих – женщина пожилого возраста получила черепно-мозговую травму, от которой скончалась в больнице.

Суд также удовлетворен гражданский иск сына погибшей о взыскании компенсации морального вреда на сумму 1 млн рублей, расходов на погребение в сумме 165 тыс. рублей.

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# прокуратура Тюменской области , электросамокат

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