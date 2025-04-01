К решению проблемы впавшего в кому в Тайланде тюменца подключилось реготделение ОНФ

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Тюменское регионального отделение ОНФ подключилось к решению проблемы тюменца Григория Шарова, который сейчас находится в клинике в Таиланде. Во время отдыха он попал в госпиталь в Таиланде и находится реанимации.

По словам главы регисполкома ОНФ в Тюменской области Романа Чуйко, к ним обратилась семья тюменца, который сейчас находится в реанимации в больнице г. Паттайя. "Мы обратились в правительство Тюменской области для того, чтобы оказали содействие нашему земляку. Региональные власти уже занимались этим вопросом. Так как много разных сложных юридических вопросов, областное правительство работает совместно с МИДом, держит связь с федеральным Центром медицины катастроф. Мы находимся на связи с семьей. Решается вопрос о его транспортировке авиабортом. В Тюмени его уже ждет лечащий врач, у которого он наблюдался последние годы", - сказал Роман Чуйко.

Как отметили в инфоцентре регионального правительства, ранее в ТГ-каналах появилась информация, что тюменец во время отдыха попал в госпиталь в Таиланде и находится в коме.