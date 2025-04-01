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Владелица хаски выплатит 40 тыс. рублей пострадавшему ребенку

Происшествия, 13:42 17 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Компенсацию морального вреда в 40 тыс. рублей выплатит владелица хаски пострадавшему от укусов собаки ребенку, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

В сентябре 2024 года недалеко от гимназии № 1 в Тюмени вечером на 14-летнюю девочку, которая выгуливала йоркширского терьера, напала хаски. Крупная собака была без поводка и намордника, в момент нападения ее хозяйка делала зарядку и не контролировала питомца.

В результате девочка получила травму бедра. Она проходила лечение в медицинском учреждении.

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с хозяйки собаки компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства. Прокуратура проконтролирует исполнение судебного решения.

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# прокуратура Тюменской области

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