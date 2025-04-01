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На Салаирском тракте по нацпроекту отремонтируют участок протяженностью 3,9 км

Экономика, 19:40 17 апреля 2025

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

3,9 км составит протяженность участка Салаирского тракта, который отремонтируют к октябрю. Подрядная организация уже приступила к работе – убран старый асфальт, в котором автомобили накатали колеи, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

"Сразу после фрезерования подрядчик приступил к укладке нового покрытия. Ремонт проводят в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", - уточняется в сообщении.

Отметим, всего в 2025 году отремонтируют более 350 км участков дорог регионального значения, а также входящих в тюменскую агломерацию.

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# Главное управление строительства Тюменской области , национальный проект Инфраструктура для жизни , нацпроект , ремонт дороги , Салаирский тракт

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