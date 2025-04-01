На Салаирском тракте по нацпроекту отремонтируют участок протяженностью 3,9 км
3,9 км составит протяженность участка Салаирского тракта, который отремонтируют к октябрю. Подрядная организация уже приступила к работе – убран старый асфальт, в котором автомобили накатали колеи, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.
"Сразу после фрезерования подрядчик приступил к укладке нового покрытия. Ремонт проводят в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", - уточняется в сообщении.
Отметим, всего в 2025 году отремонтируют более 350 км участков дорог регионального значения, а также входящих в тюменскую агломерацию.