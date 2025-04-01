  • 17 апреля 202517.04.2025четверг
  • USD82,5892
    EUR93,3356
  • В Тюмени 2..4 С 7 м/с ветер западный

Второе издание народной энциклопедии "Ермак" презентуют в Тюмени

Общество, 13:53 17 апреля 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Презентация второго издания народной энциклопедии "Ермак" состоится в Центральной городской библиотеке в Тюмени 18 апреля. Начало — 12 часов 30 минут, сообщает Централизованная городская библиотечная система.

Автор книги Геннадий Зайцев — научный руководитель, редактор, директор Центра региональных справочных изданий, руководитель центра по изучению истории и культуры казачества Тюменского государственного университета, кандидат исторических наук. Также он является почетным атаманом Обско-Полярной казачьей линии Сибирского казачьего войска Союза казаков России, советником Верховного атамана Союза казаков России, членом Общественной палаты Тюменской области.

Новое издание энциклопедии посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 35-летию Союза казаков России и приурочено к 440-й годовщине со дня образования Сибирского казачьего войска. В книгу включены материалы исследователей, историков, краеведов, посвященные атаману Ермаку Тимофеевичу и его эпохе, походу дружины казаков под его предводительством в Сибирь, казачеству Урало-Сибирского региона до наших дней.

Энциклопедия издана региональной общественной организацией "Обско-Полярная казачья линия Сибирского казачьего войска Союза казаков России" на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

Встреча пройдет по адресу: ул. Луначарского, 51. Вход свободный. Справки по телефону: 69-90-59. Возрастное ограничение: 12+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# библиотеки , Ермак , история , энциклопедия

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:32 17.04.2025Ремонтные работы на Никольском взвозе в Тобольске завершат ко Дню города
15:21 17.04.2025Выпускники Тюменской области чаще выбирают для сдачи ЕГЭ обществознание и еще три предмета
14:37 17.04.2025Пресс-конференция о безопасности детей на велосипедах, мототранспорте и СИМ
14:26 17.04.2025Фуат Сайфитдинов прокомментировал новую льготу для жен участников СВО по транспортному налогу

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора