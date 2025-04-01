Второе издание народной энциклопедии "Ермак" презентуют в Тюмени
Презентация второго издания народной энциклопедии "Ермак" состоится в Центральной городской библиотеке в Тюмени 18 апреля. Начало — 12 часов 30 минут, сообщает Централизованная городская библиотечная система.
Автор книги Геннадий Зайцев — научный руководитель, редактор, директор Центра региональных справочных изданий, руководитель центра по изучению истории и культуры казачества Тюменского государственного университета, кандидат исторических наук. Также он является почетным атаманом Обско-Полярной казачьей линии Сибирского казачьего войска Союза казаков России, советником Верховного атамана Союза казаков России, членом Общественной палаты Тюменской области.
Новое издание энциклопедии посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 35-летию Союза казаков России и приурочено к 440-й годовщине со дня образования Сибирского казачьего войска. В книгу включены материалы исследователей, историков, краеведов, посвященные атаману Ермаку Тимофеевичу и его эпохе, походу дружины казаков под его предводительством в Сибирь, казачеству Урало-Сибирского региона до наших дней.
Энциклопедия издана региональной общественной организацией "Обско-Полярная казачья линия Сибирского казачьего войска Союза казаков России" на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.
Встреча пройдет по адресу: ул. Луначарского, 51. Вход свободный. Справки по телефону: 69-90-59. Возрастное ограничение: 12+.