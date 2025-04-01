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В Казанском районе инвесторы реализуют восемь бизнес-проектов

Экономика, 17:45 17 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Восемь бизнес-проектов реализуют инвесторы в Казанском районе. Общий объем финансирования составляет 246 млн рублей. В проработке находятся еще четыре крупных проекта сельскохозяйственной специализации, строительства помещений и общественного питания.

Как сообщили в департаменте инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области, на территории Казанского района количество предпринимателей за последние два года увеличилось на 4 %, а самозанятых – на 31 %.

По итогам обсуждения на инвестпланерке его участники решили провести межмуниципальный совет по развитию малого и среднего предпринимательства с Бердюжским, Казанским и Армизонским районами, а также онлайн-конференцию в соцсетях с предпринимателями муниципалитета, консультации для сельхозпроизводителей.

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# инвестиционное агентство , инвестпроекты , Казанский район

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