В Казанском районе инвесторы реализуют восемь бизнес-проектов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Восемь бизнес-проектов реализуют инвесторы в Казанском районе. Общий объем финансирования составляет 246 млн рублей. В проработке находятся еще четыре крупных проекта сельскохозяйственной специализации, строительства помещений и общественного питания.

Как сообщили в департаменте инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области, на территории Казанского района количество предпринимателей за последние два года увеличилось на 4 %, а самозанятых – на 31 %.

По итогам обсуждения на инвестпланерке его участники решили провести межмуниципальный совет по развитию малого и среднего предпринимательства с Бердюжским, Казанским и Армизонским районами, а также онлайн-конференцию в соцсетях с предпринимателями муниципалитета, консультации для сельхозпроизводителей.