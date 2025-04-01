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Тюменские депутаты пояснили особенности использования копии Знамени Победы

Политика, 15:10 17 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Депутаты Тюменской областной думы рассмотрели законопроект, внесенный депутатской фракцией "Единая Россия", который предусматривает норму о местоположении копии Знамени Победы при подъеме (размещении) наряду с другими флагами и уточняет перечень зданий государственных органов, где вывешиваются (либо поднимаются на мачтах, флагштоках) копии Знамени Победы.

Инициатива, по словам первого заместителя председателя Тюменской областной думы, руководителя депутатской фракции "Единая Россия" Андрея Артюхова, родилась благодаря обращениям ветеранов войны и труда.

"Приближается 80-летие Великой Победы, и к нам обратились ветераны войны и труда, которые обратили внимание на то, что в дни празднования копии Знамени Победы на флагштоках и мачтах каждый размещает по своему разумению, - пояснил Андрей Артюхов. – Принято решение, что если в ряду нечетное количество флагов, то Знамя Победы размещается левее центра, если четное - правее центра от флага нашей страны".

Депутаты единогласно поддержали этот закон.

Борис Олейник

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# Андрей Артюхов , Великая Отечественная война , Знамя Победы , облдума

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