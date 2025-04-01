В торговом центре Тюмени произошло возгорание в кафе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

В здании торгового центра "Галацентр" на ул. Герцена, 97 произошло возгорание 19 апреля. Сообщение о пожаре поступило около 11 часов, сообщает МЧС России по Тюменской области.

Было установлено, что произошло возгорание в кафе на втором этаже. В настоящее время открытое горение ликвидировано на площади 10 квадратных метров. Сведений о погибших и пострадавших не поступало.

На месте работают восемь единиц техники и 33 человека подразделений пожарной охраны.

Видео: МЧС России по Тюменской области