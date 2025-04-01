В Заводоуковском округе 25 апреля проведут общегородской субботник

| Фото: администрация Заводоуковского округа | Фото: администрация Заводоуковского округа

"Большой субботник — с любовью к малой Родине" пройдет в Заводоуковском округе 25 апреля. Сбор на построение и распределение территорий начнется в 14 часов у здания администрации. Заявки принимаются до 22 апреля.

Событие станет завершающим в марафоне мероприятий, посвященных юбилею города. Он пройдет в новом формате: смотра-конкурса по очистке и благоустройству прилегающей территории предприятий, организаций, учреждений, многоквартирных и частных домов. Участникам необходимо навести порядок на придомовых территориях или территориях предприятий, украсить их к праздничным мероприятиям и поучаствовать в общегородском субботнике, сообщает администрация муниципалитета.