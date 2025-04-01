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В Заводоуковском округе 25 апреля проведут общегородской субботник

Общество, 12:17 19 апреля 2025

администрация Заводоуковского округа | Фото: администрация Заводоуковского округа

"Большой субботник — с любовью к малой Родине" пройдет в Заводоуковском округе 25 апреля. Сбор на построение и распределение территорий начнется в 14 часов у здания администрации. Заявки принимаются до 22 апреля.

Событие станет завершающим в марафоне мероприятий, посвященных юбилею города. Он пройдет в новом формате: смотра-конкурса по очистке и благоустройству прилегающей территории предприятий, организаций, учреждений, многоквартирных и частных домов. Участникам необходимо навести порядок на придомовых территориях или территориях предприятий, украсить их к праздничным мероприятиям и поучаствовать в общегородском субботнике, сообщает администрация муниципалитета.

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# Заводоуковский городской округ , субботник

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