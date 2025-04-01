Пьяный водитель съехал в кювет и врезался в столб в Нижней Тавде

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Автомобиль Mazda съехал в кювет и врезался в опору ЛЭП около 19 часов 30 минут 19 апреля на ул. Заречной в с. Нижняя Тавда Нижнетавдинского района.

У 37-летнего водителя имелись признаки алкогольного опьянения. Показания алкотестера составили 0,88 мг на литр выдыхаемого воздуха. Мужчина рассказал автоинспекторам, что решил покататься по селу.

В результате аварии водитель получил травму руки. На него составлен административный материал, автомобиль помещён на специализированную стоянку.