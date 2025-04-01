Тюменский старшеклассник стал призером Всероссийского интеллектуального турнира "Умножая таланты"

| Фото: Андрей Скрябнев | Фото: Андрей Скрябнев

В Санкт-Петербурге стали известны призёры десятого Всероссийского интеллектуального турнира "Умножая таланты". В их число вошел старшеклассник из Тюмени Ярослав Смирнов, заняв третье место по направлению "Математическое моделирование".

Турнир уже в десятый раз ежегодно проводит "Газпром нефть" в рамках программы социальных инвестиций "Родные города". Это одна из крупнейших в стране олимпиад по науке, технологиям и инжинирингу, которая помогает находить одаренную молодежь в том числе на отдаленных территориях и в небольших населенных пунктах страны. В этом году в проекте приняло участие более 3000 учеников 8-11 классов из восьми регионов России. По итогам регионального этапа, который прошел в конце марта, в финал вышел 81 участник.

"Умножая таланты" отличается от классических олимпиад решением реальных индустриальных кейсов. По словам директора программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть" Ярины Сугаковой, на этих интеллектуальных состязаниях школьники не просто учатся, а создают будущее.

В командах с экспертами они разбирают актуальные проблемы и предлагают инновационные подходы к решению самых сложных отраслевых задач, для которых пока нет готовых ответов, – пояснила она. – Такой формат позволяет ребятам увидеть профессиональные возможности и понять, какие идеи можно трансформировать в конкретные кейсы. Турнир помогает школьникам поверить в собственные силы, получить поддержку, зарядиться вдохновением и сделать первый шаг к успеху в карьере.

В течение недели команды выполняли задания по нефтехимии, математическому моделированию и цифровым технологиям в нефтегазовой сфере. Тюменец Ярослав Смирнов вместе с командой разрабатывал оптимальный концепт развития добывающего кластера.

"Нашей задачей было найти такую экономическую модель нефтедобывающей скважины, которая обеспечила бы максимальную прибыль, – рассказал школьник. – Мы рассчитывали, сколько скважина будет приносить, сколько стоит построить до нее дорогу, как эксплуатировать, просчитывали денежные потоки, строили графики, оценивали окупаемость. Я близко познакомился и заинтересовался процессом моделирования, и, если честно, теперь думаю поступать в университет на математическое направление".

Победители этого года определялись по итогам презентации проектов перед экспертами "Газпром нефти" и академическими партнерами турнира. Выигравшие школьники получат до 10 баллов к ЕГЭ при поступлении в ведущие российские вузы: Санкт-Петербургский государственный университет, Высшую школу экономики, Университет ИТМО, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, МИРЭА – Российский технологический университет, Омский государственный технический университет, Тюменский государственный университет и Томский политехнический университет.