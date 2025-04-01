Александр Моор побывал в подшефном Краснодоне

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Рабочую поездку в подшефный Краснодон Луганской Народной Республики совершил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Он посетил логистический хаб, в который поступает отправляемое дополнительное оборудование, амуниция и инструменты для воинских подразделений, в которых служат тюменцы.

"В этот раз передадим ребятам на передовую квадроциклы, телевизоры и ноутбуки для полевых пунктов управления, различные станки для мастерских, 3D-принтеры и, конечно, дроны. Все по запросам командиров. Все для нашей Победы!" - написал он в своих аккаунтах в соцсетях.