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Александр Моор побывал в подшефном Краснодоне

Губернатор, 11:09 26 апреля 2025

t.me/av_moor

Рабочую поездку в подшефный Краснодон Луганской Народной Республики совершил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Он посетил логистический хаб, в который поступает отправляемое дополнительное оборудование, амуниция и инструменты для воинских подразделений, в которых служат тюменцы.

t.me/av_moor t.me/av_moor ﻿

"В этот раз передадим ребятам на передовую квадроциклы, телевизоры и ноутбуки для полевых пунктов управления, различные станки для мастерских, 3D-принтеры и, конечно, дроны. Все по запросам командиров. Все для нашей Победы!" - написал он в своих аккаунтах в соцсетях.

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