  • 26 апреля 202526.04.2025суббота
  • USD82,6549
    EUR94,3593
  • В Тюмени 13..15 С 3 м/с ветер юго-западный

Тюменская область стала третьей в УФО по обороту розничной торговли

Общество, 15:51 26 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюменской области за январь-февраль 2025 г. потратили в магазинах 106 млрд 167,2 млн рублей. Регион находится на третьем месте в УФО по обороту розничной торговли после Свердловской и Челябинской областей.

С учетом численности населения, на каждого жителя пришлось более 32,8 тыс. рублей на покупки. Традиционно основная часть трат приходится на непродовольственные товары. Общий чек составил 54 млрд 780,2 млн рублей. На жителя приходится почти 17 тысяч (16 тыс. 943 руб.). За год зафиксирован небольшой прирост – на 1,1%.

При этом небольшое снижение, на 1,8%, произошло в общей категории – продукты, напитки и табачные изделия. Граждане заплатили за них 51 млрд 387 млн рублей, в среднем по 15 тыс. 893,5 тыс. руб. – каждый.

С данные Тюменьстата ознакомился "Вслух.ру".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:30 26.04.2025 В Тюмени ветераны СВО, вдовы и матери погибших военнослужащих представили концерт
18:07 26.04.2025Работы тобольских косторезов представят на выставке в Москве
17:11 26.04.2025Симфонический оркестр Московской филармонии даст концерт под управлением Юрия Медяника
16:48 26.04.2025В трех городах Тюменской области пройдет забег "1418"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора