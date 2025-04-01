Тюменская область стала третьей в УФО по обороту розничной торговли

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюменской области за январь-февраль 2025 г. потратили в магазинах 106 млрд 167,2 млн рублей. Регион находится на третьем месте в УФО по обороту розничной торговли после Свердловской и Челябинской областей.

С учетом численности населения, на каждого жителя пришлось более 32,8 тыс. рублей на покупки. Традиционно основная часть трат приходится на непродовольственные товары. Общий чек составил 54 млрд 780,2 млн рублей. На жителя приходится почти 17 тысяч (16 тыс. 943 руб.). За год зафиксирован небольшой прирост – на 1,1%.

При этом небольшое снижение, на 1,8%, произошло в общей категории – продукты, напитки и табачные изделия. Граждане заплатили за них 51 млрд 387 млн рублей, в среднем по 15 тыс. 893,5 тыс. руб. – каждый.

С данные Тюменьстата ознакомился "Вслух.ру".