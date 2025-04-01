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Тюменец Платон Осоткин участвовал в конкурсе Всероссийского форума национального единства

Общество, 16:03 26 апреля 2025

Пресс-службы форума | Фото: Пресс-службы форума

Vl Всероссийский форум национального единства завершил работу в Ханты-Мансийске. В 2025 году он собрал около 500 человек из 32 регионов России.

Участие в проходившем в рамках форума открытом конкурсе лидеров в сфере государственной национальной политики принял председатель комитета по межнациональным отношениям администрации Тюмени Платон Осоткин.

"Законодательство в сфере государственной национальной политики меняется, и позволяет получить ответы на все самые актуальные вопросы, - рассказал он корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия".

Он добавил также, что площадки форума дают возможность прямого диалога с законодателем, с ведущими спикерами в этой области. Тюменский эксперт поделился с коллегами опытом и рассказал о практике, направленной на сплочение национальных организаций города. В частности он сделал акцент на благотворительный проект "Тюмень для Победы".

"Принимая участие в конкурсе, я увидел, как относительно прошлого года вырос уровень участников и вообще подход к его проведению", - отметил Платон Осоткин.

Пресс-службы форума | Фото: Пресс-службы форума

"Было очень приятно видеть, что все без исключения участники конкурса любят свою работу, гордятся своим городом и тем многообразием, которое представляет их муниципалитет или округ", - подчеркнул в ходе церемонии закрытия форума заместитель директора департамента молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа Югры Сергей Пишуков.

Пресс-службы форума | Фото: Пресс-службы форума

Напомним, что в работе форума также принимал участие заместитель председателя регионального комитета по делам национальностей Роман Малыгин.

пресс-служба форума

О том, как Тюменской области выстраивается эффективное сотрудничество органов власти, учебных заведений, работодателей и общественных организаций для обеспечения гармоничной интеграции иностранных граждан и их адаптации к традициям, культуре и правовым нормам общества он рассказал в ходе совещания по реализации в субъектах Российской Федерации государственной национальной политики.

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С 24 по 26 апреля в столице Югры представители различных этносов, ученые, эксперты и работники органов власти обсуждали актуальные вопросы государственной национальной политики, профилактики экстремизма, а также обеспечения межнационального мира и согласия.

пресс-служба форума пресс-служба форума пресс-служба форума пресс-служба форума пресс-служба форума ﻿

Николай Ступников

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# межнациональные отношения , форум , Ханты-Мансийск

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